Il conducente è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza
PHOTO
Grave incidente stradale sulla statale 18, all’altezza del bivio di Fuscaldo nord. Dopo l’impatto con un’altra auto, un’Alfa Romeo Giulietta è finita in una scarpata. L’autista è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cosenza.
Sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Paola, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.