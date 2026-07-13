La sostanza stupefacente è stata individuata durante una perquisizione domiciliare effettuata dalla Polizia nei giorni scorsi
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Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di P.S. “Diamante”, in esito ai servizi svolti sul territorio dell’alta costa tirrenica, ha effettuato una serie di arresti nella flagranza di reato in materia di stupefacenti.
A Grisolia, un uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, all’interno di un’abitazione nella disponibilità dell’arrestato, hanno sequestrato un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 89,01 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione intriso della medesima sostanza, nonché la somma di denaro pari a 2200.00 prontamente sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza.
L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l’indirizzo di residenza, in attesa del rito giudiziario, successivamente al quale l’arresto operato dal succitato personale veniva convalidato e l’arrestato sottoposto alla misura della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Paola.