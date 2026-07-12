I soccorritori sono intervenuti a Guardia Piemontese e Paola. Il sinistro più grave sulla Statale 18, dove un ragazzo è rimasto trafitto da un palo della segnaletica dopo l'uscita di strada dell'auto su cui viaggiava

Una domenica scandita dalle sirene delle ambulanze e dagli interventi dei vigili del fuoco. Nel giro di poche ore la costa tirrenica cosentina è stata teatro di due distinti incidenti stradali che hanno provocato il ferimento di cinque giovani.

L'incidente più grave si è verificato all'alba lungo la strada statale 18, nel territorio comunale di Guardia Piemontese. Per cause ancora in fase di accertamento, un'autovettura con a bordo quattro giovani di Torano Castello è uscita di strada, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata.

L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare gli occupanti rimasti incastrati nell'abitacolo, tagliando parte della carrozzeria per consentire ai sanitari di prestare le cure in sicurezza.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 delle postazioni di Fuscaldo e Paola. Il giovane che ha riportato le conseguenze più gravi è stato trasferito in codice d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza. Nell'impatto, infatti, un palo della segnaletica stradale ha penetrato l'abitacolo, conficcandosi tra la spalla e il torace del ragazzo. Una lesione particolarmente delicata che, fortunatamente, non ha interessato organi vitali. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Gli altri tre occupanti del veicolo sono stati trasportati all'ospedale "San Francesco" di Paola, dove sono stati medicati e sottoposti agli accertamenti diagnostici del caso.

Poco meno di un'ora dopo, mentre erano ancora in corso le operazioni di soccorso del primo incidente, un nuovo allarme ha impegnato il personale del 118. Intorno alle 6.50, nel comune di Paola, una giovane ha perso il controllo della propria automobile, che si è ribaltata nei pressi dell'ospedale cittadino.

Anche in questa circostanza sono intervenuti i sanitari della postazione di Fuscaldo. La conducente è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo e, pur non avendo riportato ferite gravi, è stata accompagnata al "San Francesco" per tutti gli accertamenti necessari.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei due incidenti e accertarne le cause. Una mattinata che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche e che richiama ancora una volta l'importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne e all'alba, quando stanchezza e distrazione possono trasformare un viaggio in tragedia.