Parcheggi selvaggi all’esterno del Pronto Soccorso di Cosenza, nell’area in cui invece dovrebbero sostare soltanto le ambulanze. La denuncia arrivata alla redazione di Cosenza Channel fa riferimento ad una situazione che si verificherebbe tutti i giorni. «Ci troviamo nei pressi della camera calda e dell'accesso riservato ai mezzi di soccorso del Pronto Soccorso. Come visibile dallo scatto, diverse autovetture private sono state parcheggiate abusivamente proprio lungo la via di transito dei mezzi d'emergenza, restringendo la carreggiata e ostruendo di fatto il passaggio sicuro delle ambulanze», si legge nella lettera.

«In un luogo in cui anche un solo minuto può fare la differenza tra la vita e la morte, dover assistere a manovre complesse, rallentamenti o veri e propri blocchi a causa dell'egoismo di chi decide di posteggiare l'auto dove è severamente vietato è semplicemente assurdo.

Un'ambulanza che trasporta un paziente in codice rosso o che deve ripartire d'urgenza non può e non deve trovare la strada sbarrata dalla sosta selvaggia. Con questa lettera chiedo non solo di dare visibilità a questo scempio per sensibilizzare la cittadinanza, ma auspico anche un intervento immediato da parte delle autorità competenti e della direzione sanitaria affinché vengano intensificati i controlli, elevate le dovute sanzioni e, se necessario, installati dissuasori fisici per impedire strutturalmente la sosta in queste aree vitali.

La salute e la sicurezza pubblica appartengono a tutti noi: non possiamo permettere che la maleducazione di pochi metta a rischio la vita di molti», conclude il cittadino nella denuncia inviata alla redazione di Cosenza Channel.