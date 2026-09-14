Un incendio ha distrutto un lido da anni dismesso e inattivo nella zona costiera di Mandatoriccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina, supportati dalla squadra di Corigliano-Rossano. Le operazioni hanno consentito di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Secondo i primi accertamenti, il rogo potrebbe essere partito dall’esterno della struttura per poi estendersi al resto dello stabilimento. Al momento prevale la pista accidentale, anche se le cause precise dell’incendio restano da definire.