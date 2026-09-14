Il Cosenza Medici Fc concede il bis e mette in bacheca anche la Coppa Italia. Dopo aver conquistato a Paestum il suo sesto scudetto, la formazione silana si è aggiudicata la 23ª edizione della competizione organizzata dalla Asd Nazionale Medici Calcio, presieduta dal dottor Giovanni Borrelli.

Nella finale disputata sul rettangolo di gioco del “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, il Cosenza ha superato il Napoli con il risultato di 2-0. A decidere la sfida è stata una doppietta del bomber Zicarelli, a segno al 17’ e al 37’ del secondo tempo.

Per la formazione guidata dal presidente Antonio Caputo si tratta del terzo trionfo nella Coppa Italia, dopo quelli ottenuti nel 2013 ad Assisi e nel 2017 a Diamante-Scalea.

Il cammino verso la finale

Il Cosenza aveva iniziato il torneo nella fase a gironi battendo il Napoli Flegrea per 2-1, grazie alle reti di Putortì e Fabbricatore. Successivamente erano arrivati due pareggi per 0-0 contro Salerno e Pescara, prima del successo per 1-0 sull’Avellino, firmato ancora da Zicarelli.

In semifinale i rossoblù, allenati dallo storico medico sociale del Cosenza Calcio, Enrico Costabile, hanno affrontato nuovamente il Napoli Flegrea. Una sfida combattuta, terminata sull’1-1 dopo i tempi regolamentari e i supplementari. Anche in questa occasione Zicarelli ha lasciato il segno, realizzando la rete del Cosenza e trasformando poi il proprio rigore.

La qualificazione è arrivata dal dischetto, con il Cosenza vittorioso per 5-4. Decisivo il portiere Davide Sbano, autore di due parate che hanno ipnotizzato i rigoristi napoletani. Nell’altra semifinale, invece, il Napoli ha superato il Bari per 3-1, conquistando l’accesso all’atto conclusivo.

La premiazione a Castel di Sangro

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Nicola Caruso, del presidente della squadra dei medici di Pescara, Marco Donatelli, di un rappresentante della Fondazione Gigi Ghirotti, partner della Asd Nazionale Medici Calcio, e di Gennaro Bonocore, responsabile del settore calcio Aics Napoli.

In visita alle squadre è arrivato anche il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, calabrese d’origine e per anni dirigente della Squadra Mobile di Cosenza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche gli incarichi di prefetto a Brindisi, capo della scorta di Papa Francesco e dirigente del Servizio di Pubblica Sicurezza del Vaticano. Alla manifestazione disputata in terra abruzzese hanno partecipato anche le rappresentative di Melito Porto Salvo e Taranto.

A dicembre la Supercoppa

Il prossimo appuntamento del circuito della Asd Nazionale Medici Calcio sarà la finale di Supercoppa, in programma dal 6 all’8 dicembre a Palermo. Al torneo prenderanno parte Cosenza, Napoli, Bari e Palermo Medica.

La Nazionale dei medici-calciatori sarà invece prossimamente impegnata in una serie di amichevoli a scopo benefico contro la Calciattori. I primi appuntamenti sono fissati per il 26 ottobre a Reggio Calabria e per il 2 dicembre a Crotone.

Per il Cosenza Medici Fc, dunque, una stagione da incorniciare: dopo il trionfo in campionato è arrivata anche la Coppa Italia. E adesso l’obiettivo è completare il percorso con la Supercoppa.