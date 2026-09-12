La struttura è ubicata in Via Bendicenti. È stata ricavata nell’ex comando della polizia locale. Attivata anche la Casa di Comunità

L’ospedale di comunità di Cosenza ha operato i primi tre ricoveri. Il presidio sanitario, ubicato in Via Bendicenti, è stato ricavato nell’ex comando della polizia locale, nell’ambito di un accordo sottoscritto dall’Asp con l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi. Si tratta di una struttura intermedia a bassa intensità, destinata ad ospitare pazienti non acuti, che non necessitano quindi dell’assistenza ospedaliera tradizionale, ma bisognosi comunque di terapie non erogabili a domicilio. Venti nel complesso i posti letto disponibili. L’assistenza è garantita da 12 infermieri e 10 operatori socio sanitari.

Un’ala dell’edificio di Via Bendicenti poi, ospita la casa della comunità, con ambulatori specialistici ed una postazione medico-infermieristica disponibile h24, 7 giorni su 7. Questi spazi accolgono anche parte degli ambulatori precedentemente ubicati nel tratto iniziale di Via Popilia. Entro fine anno si completerà il trasloco, consentendo all’Azienda Sanitaria un notevole risparmio in termini di fitti immobiliari.