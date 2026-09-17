Le fiamme sono divampate nel piazzale dell’ex Laboratorio analisi. Intervento immediato della squadra interna e dei Vigili del fuoco

Un principio d’incendio si è sviluppato oggi, 17 settembre, all’interno del perimetro dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Le fiamme hanno interessato il piazzale antistante i locali che in passato ospitavano il Laboratorio analisi, senza provocare danni alle persone o alle strutture sanitarie circostanti.

L’allarme è rientrato rapidamente grazie all’intervento del personale addetto al servizio antincendio interno e dei Vigili del fuoco. L’attività dei reparti e dei servizi assistenziali è proseguita regolarmente.

L’intervento nel piazzale dell’ospedale

Secondo quanto comunicato dalla Direzione medica del presidio, il principio d’incendio è rimasto circoscritto all’area esterna situata davanti all’ex Laboratorio analisi.

La squadra antincendio dell’ospedale è intervenuta immediatamente, avviando le prime operazioni per contenere le fiamme. Poco dopo sono arrivati anche i Vigili del fuoco, che hanno completato lo spegnimento e impedito al rogo di propagarsi verso gli edifici vicini.

La rapidità dell’intervento ha consentito di gestire l’episodio senza conseguenze per pazienti, operatori sanitari e utenti presenti nella struttura.

Nessun danno e attività regolari

La Direzione medica del San Giovanni di Dio, guidata da Lucio Cosentino, e la Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, diretta da Antonio Graziano, hanno rassicurato la cittadinanza sulla piena operatività dell’ospedale.

Non risultano danni ai reparti, agli impianti o alle strutture sanitarie adiacenti al piazzale interessato. Non è stato inoltre necessario interrompere o rimodulare le attività assistenziali.

Tutti i servizi del presidio ospedaliero stanno quindi proseguendo senza variazioni e non sono state segnalate ripercussioni sull’assistenza ai pazienti.

In corso gli accertamenti sulle cause

Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del fuoco hanno avviato le procedure necessarie alla completa messa in sicurezza dell’area.

Sono in corso anche i rilievi tecnici finalizzati a individuare l’origine del principio d’incendio. Al momento, nella nota dell’Asp non vengono formulate ipotesi sulle cause dell’innesco.

L’area interessata resterà sotto controllo fino al completamento delle verifiche e degli adempimenti previsti.

Il ringraziamento dell’Asp

L’Azienda sanitaria provinciale e la Direzione medica hanno ringraziato gli addetti della squadra antincendio ospedaliera e il personale dei Vigili del fuoco.