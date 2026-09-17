Una giornata di musica elettronica e grandi successi degli anni Ottanta e Novanta a 1.768 metri di altitudine. Domenica 20 settembre torna sul Monte Curcio, a Camigliatello Silano, il festival Exit – Up to the Mountains, con quindici artisti impegnati dalla mattina fino al tramonto.

Il secondo appuntamento del format organizzato da Piano B Live trasformerà il grande prato della vetta in uno spazio dedicato a musica, gastronomia e relax nella natura. L’area sarà raggiungibile attraverso l’ovovia in partenza dalla stazione sciistica di località Tasso.

La seconda tappa dopo il debutto

Il festival torna in quota dopo la prima giornata, dedicata prevalentemente alla musica d’autore. Sul palco si erano alternati Pierdavide Carone, Gabriele Esposito, Alessandro Ruvio, Domenico Scarcello, Fabio Curto e Roberto Bozzo, insieme al progetto realizzato da Scena Verticale intorno alle canzoni di Lucio Dalla.

La seconda tappa cambia registro e punta sulle sonorità dance e pop che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta. Il programma riunisce alcuni protagonisti dell’intrattenimento e del clubbing calabrese.

Il viaggio in ovovia da Camigliatello

Per raggiungere l’area dell’evento sarà necessario utilizzare l’ovovia di Camigliatello Silano, con partenza dalla stazione di località Tasso. La risalita attraversa l’area boschiva e offre una visuale sull’altopiano silano e sul Lago Cecita.

Il viaggio di andata e ritorno in ovovia è compreso nel costo del biglietto. I tagliandi possono essere acquistati in prevendita attraverso le piattaforme InPrimaFila e Liveticket oppure direttamente sul posto nella giornata di domenica.

L’apertura dell’area è prevista alle ore 10. Gli organizzatori suggeriscono ai partecipanti di portare un telo o una stuoia per accomodarsi sul prato durante la giornata.

Morning Club tra colazione e brunch

La programmazione musicale comincerà alle ore 11 con il Morning Club 1.768 M, uno spazio mattutino caratterizzato da dj set d’atmosfera.

Contemporaneamente sarà attiva l’Area Food & Territorio, organizzata con il GAL Sila. L’offerta comprenderà colazione, brunch e una selezione di produzioni legate alla tradizione silana, accompagnate da vini e cocktail di montagna.

L’obiettivo del format è unire l’esperienza musicale alla conoscenza dei prodotti e del paesaggio del territorio, mantenendo l’evento all’interno di uno scenario naturale.

Dalle 14 il Mountain Party

Il momento centrale della giornata inizierà alle ore 14 con The Mountain Party, il dancefloor definito dagli organizzatori «eco-consapevole». La selezione musicale sarà dedicata alle hit pop e dance dei decenni passati.

In console si alterneranno Luigi D’Alife, Franco Siciliano, Stefano Caruso, Walter Russo, Francesco Colla, DJ Cesko, Marco Guidi, Capostazione, Domenico Panzino, Mr Alex, Paolo Sia, Mattia Beltrano, Francesco D’Augello e Raffaele Chinaglia.

Ad accompagnare dal vivo i dj set sarà il violinista Antonio De Paola, completando la formazione dei quindici artisti annunciati per la seconda giornata del festival.

Il progetto Exit

Exit – Up to the Mountains è realizzato da Piano B Live nell’ambito dell’avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” del POC Calabria 2014-2020.