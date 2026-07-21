Il sindaco Fiorenzo Conte interdice l’asta fluviale vicino ai focolai: possibili lanci aerei e cadute di massi, rami e detriti

Accesso e transito vietati lungo il fiume Lao e nei terreni limitrofi prossimi ai focolai. Il sindaco di Papasidero, Fiorenzo Conte, ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare l’incolumità delle persone durante le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nelle zone di Piano di Ficchio e Massa.

Il rogo è iniziato lunedì 20 luglio 2026 e, secondo quanto riportato nel provvedimento, risulta ancora attivo in prossimità del versante destro del corso d’acqua.

Il divieto comprende qualsiasi forma di accesso all’area interessata e riguarda espressamente la pesca, il rafting, la canoa e le altre attività sportive o ricreative che comportino il passaggio nell’asta fluviale o nei terreni vicini al fronte dell’incendio.

Il pericolo legato ai lanci dei mezzi aerei

La decisione è stata adottata anche in previsione del possibile impiego di mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento.

Elicotteri o Canadair potrebbero scaricare ingenti quantità d’acqua sul margine destro del fiume Lao. I lanci, insieme agli effetti provocati dal passaggio del fuoco, potrebbero determinare il distacco e la caduta di massi, rami e altro materiale verso il corso d’acqua.

La presenza di persone impegnate nelle discese in gommone, in canoa o in altre attività fluviali potrebbe quindi creare una situazione di grave pericolo, sia per gli sportivi sia per le squadre incaricate di affrontare l’incendio.

L’interdizione ha una funzione strettamente precauzionale e punta a lasciare completamente libera l’area necessaria agli interventi.

Sospese le attività di rafting, canoa e pesca

L’ordinanza non riguarda soltanto le società che organizzano escursioni di rafting. Il divieto si estende a chiunque voglia accedere al fiume o ai terreni prossimi ai focolai per qualsiasi finalità.

Sono quindi sospese la pesca, le discese in canoa, il rafting e tutte le attività analoghe che richiedano l’ingresso nei luoghi coinvolti dal provvedimento.

Il testo individua come area interdetta l’asta fluviale e i terreni a essa limitrofi in prossimità dell’incendio. Non viene invece riportata, nel documento trasmesso, una delimitazione attraverso coordinate o punti precisi di ingresso e uscita.

Le società sportive e gli escursionisti dovranno pertanto attenersi alle indicazioni delle autorità e non avvicinarsi alle zone nelle quali sono in corso le operazioni.

L’incendio nelle località Piano di Ficchio e Massa

Il fronte di fuoco si è sviluppato nelle aree di Piano di Ficchio e Massa, all’interno del territorio comunale di Papasidero.

La vicinanza del rogo al versante destro del Lao ha reso necessario intervenire sulle attività turistiche e sportive normalmente praticate lungo il fiume, particolarmente frequentato durante il periodo estivo.