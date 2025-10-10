Il fumo nero squarcia il cielo sopra Rende e sopra Villaggio Europa, quartiere popolare riqualificato dalla comunità che ci vive. Le fiamme hanno divorato gli spogliatoi dei campetti da calcio, il bene comune più famoso della zona che avevamo raccontato anche noi in un reportage. «Stanotte hanno riaperto le porte di uno degli spogliatoi, che erano state chiuse, e hanno dato fuoco. Adesso dentro sarà tutto nero, spero non ci siano danni eccessivi altrimenti il lavoro di tanti anni sarà perduto».

A parlare così è Stefano Ammirato, uno dei referenti del progetto Villaggio Europa Bene Comune. I campetti sono sotto lucchetto da maggio «per il mancato affidamente da parte del comune di Rende. Avevamo fatto anche un progetto nostro, ma ci interessava il giusto: a noi importava solo che venissero affidati, perché il rischio era proprio questo».

Dal Comune c’è stato un primo passo, ovverosia quello di dichiarare il campo un bene comune. Dell’affidamento, però, nessuna traccia: «Così noi, a turno – prosegue Ammirato – facevamo una passeggiata verso i campetti per verificarne lo stato, anche se il Comune li ha lucchettati. Spesso ci trovavamo a dover fermare ragazzi che provavano a entrare, con il rischio di avere qualche brutta sorpresa o di far salire la tensione. Ci siamo riusciti, ma sapevamo che il triste epilogo sarebbe prima o poi arrivato».

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. «Il fumo era tanto – continua Ammirato – da parte mia spero che i danni non siano consistenti. Mi dispiace che la richiesta di affidamento l’avevamo mossa quando ancora c’erano i commissari, ma è stato fatto poco»