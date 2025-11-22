Serata complessa sulla Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di Spezzano Sila, dove quattro auto sono rimaste coinvolte in un impatto che ha provocato sei feriti. Tra loro una donna, considerata la più grave, ricoverata per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, la collisione si è verificata poco dopo le 19.30. La polizia stradale ha esaminato ogni elemento per comprendere cosa abbia determinato il contatto tra i veicoli.

Le operazioni di soccorso sono state immediate. Tre ambulanze del Suem 118 hanno raggiunto la zona, insieme ai vigili del fuoco, al personale dell’Anas e a una pattuglia della polstrada. In seguito sono arrivati anche i carabinieri. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza.