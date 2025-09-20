La vettura (un Opel Agila) si è ribaltata su un lato nel cuore del centro storico. Sul posto 118 e carabinieri. Pochi giorni fa un episodio simile con una Fiat 500

Momenti di paura nella tarda serata di ieri ad Acri, nel cuore del centro storico, a pochi passi dallo storico Palazzo Feraudo. Un’Opel Agila di colore nero, per cause ancora in corso di accertamento, si è infatti cappottata finendo adagiata su un fianco.

All’interno del veicolo si trovavano due giovani, un ragazzo e una ragazza, che da quanto si apprende avrebbero riportato soltanto lievi escoriazioni. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto, scongiurando conseguenze più gravi.

Sul luogo del sinistro, in una zona caratterizzata da stradine abbastanza strette, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Rende, ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, segnalato da alcuni residenti della zona.

L’episodio richiama alla memoria quanto accaduto lo scorso 12 settembre, sempre ad Acri, quando una Fiat 500 si ribaltò su un fianco lungo una strada del centro abitato.

In quell’occasione, la conducente rimase intrappolata in piedi all’interno dell’abitacolo ed è stata liberata solo grazie all’intervento della polizia municipale, che riuscì a farla uscire dal portabagagli. Anche in quel caso, fortunatamente, non si registrarono gravi conseguenze.