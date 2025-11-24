L’impatto autonomo ha coinvolto una Ford che si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per chiarire la dinamica

È di un ferito – a quanto pare non grave – il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri ad Acri. L’impatto, autonomo, si è verificato lungo via Europa, dove per cause ancora da chiarire, la vettura (una Ford) avrebbe perso il controllo, sbandando e ribaltandosi su un fianco lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e liberato la strada, consentendo il ripristino della normale viabilità.