Un incidente autonomo si è registrato nella notte scorsa a Praia a Mare, in località Fiuzzi. Un’auto con a bordo quattro ragazzi è finita fuori strada, finendo in un canalone che costeggia via Falcone. Nonostante l’impatto conto una recinzione di ferro, che ha fatto ribaltare l’auto, fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118 di Praia a Mare e Scalea, che hanno soccorso i feriti, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi che serviranno a stabilire le esatte dinamiche dell’incidente.

Il recupero dell'auto sarà effettuato nelle prossime ore.