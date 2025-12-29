Un uomo, I. E. B., nei giorni scorsi è stato arrestato a Rende nel corso di un’operazione condotta dalla Questura di Cosenza, a seguito di una perquisizione eseguita nella pertinenza della sua abitazione. Nel corso dell’attività di polizia, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 52 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Contestualmente sono stati sequestrati anche 1.035 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’indagato era stato inizialmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Successivamente, assistito dall’avvocato Valentina Moretti, ha definito la propria posizione giudiziaria con il rito del patteggiamento. Il giudice Rosina De Felice ha accolto l’accordo tra le parti, riqualificando il fatto contestato dall’articolo 73, primo comma, al quinto comma del Testo unico sugli stupefacenti, e applicando la pena di otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale. A seguito della decisione del giudice, l’uomo è stato rimesso in libertà.