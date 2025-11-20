Un incidente si è verificato questa sera a Calopezzati, lungo uno dei passaggi più angusti dell’intera strada statale 106 ionica. Due vetture si sono urtate e il bilancio è di due persone ferite, subito accompagnate in ospedale per le cure del caso.

La circolazione è stata interrotta e indirizzata sulla comunale, con inevitabili disagi per chi era in viaggio. Le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La notizia ha attivato l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che torna a richiamare attenzione su un percorso ritenuto tra i più insidiosi del paese.