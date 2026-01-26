Arrivano aggiornamenti clinici sull’incidente avvenuto ieri lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, alle porte di Cosenza, in località Cannuzze nel territorio di Zumpano.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, uno dei feriti ricoverati in codice rosso è stato trasferito nel reparto di chirurgia d’urgenza dell’Ospedale Annunziata, dove è attualmente sottoposto a ulteriori accertamenti e cure specialistiche. Le sue condizioni restano sotto stretta osservazione medica.

Per quanto riguarda gli altri pazienti coinvolti nel sinistro, tutti trasportati ieri al pronto soccorso con ambulanze del 118, si registrano segnali di progressiva ripresa. Il quadro clinico è in evoluzione e sarà monitorato nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con la possibilità di dimissioni qualora le condizioni generali lo consentano.

L’incidente, verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, aveva coinvolto più mezzi lungo un tratto particolarmente trafficato della Statale 107, rendendo necessario l’intervento di cinque ambulanze e dei Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, rimasta a lungo rallentata.