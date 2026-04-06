L’incidente mortale è avvenuto in serata tra Camigliatello Silano e Spezzano della Sila. Nella stessa giornata si sono registrati altri tre sinistri con pesanti disagi alla viabilità provinciale

Un Lunedì dell’Angelo segnato dal sangue sulle strade del Cosentino. In serata, un incidente mortale ha spezzato la vita di un 31enne di Spezzano della Sila lungo la Statale 107 Silana Crotonese, nel tratto compreso tra Camigliatello Silano e Spezzano della Sila, in corrispondenza del territorio di San Pietro in Guarano.

La giornata, tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, è diventata invece un bollettino nero per la viabilità provinciale: quattro sinistri si sono verificati nel corso delle ore, con ripercussioni pesanti sul traffico e rallentamenti in diversi punti della rete stradale. Sul caso dell’incidente mortale sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità.