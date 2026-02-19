Viaggiavano a bordo di un suv che è uscito di strada: sul posto Vigili del fuoco, Polizia e 118



Incidente sulla statale 106 la scorsa notte nel tratto compreso tra Mirto e Calopezzati. Un Suv con a bordo tre giovani è uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento, finendo la sua corsa contro un muretto in cemento armato. L'impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, la Polizia e i sanitari del 118. I tre giovani sono stati trasportati all'ospedale Giannattasio e soltanto uno di loro avrebbe riportato ferite più serie, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita.

