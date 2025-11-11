Una Fiat Panda e una 500 Abarth si sono scontrate nel pomeriggio nel territorio di Rende. Sul posto attesi soccorsi e forze dell’ordine

Attimi di tensione nel pomeriggio a Surdo, nel territorio comunale di Rende, dove una Fiat Panda, vecchio modello e una 500 Abarth si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e ha causato lunghe code lungo la carreggiata.

Sul posto sono attesi i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro e a gestire la viabilità. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.