Traffico bloccato e lunghe code a causa di un incidente stradale verificatosi poco prima delle ore 17 lungo la provinciale 234 che costeggia il Crati, nel territorio del comune di Zumpano. Per cause in corso d’accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Secondo quanto si è appreso, vi sarebbero almeno due feriti soccorsi dai sanitari del 118 e condotti all’ospedale di Cosenza. Non vi sono al momento notizie circa la gravità delle contusioni riportate.

Sul posto operano i carabinieri e i vigili del fuoco. Attualmente, il serpentone delle auto in coda si snoda fin dal centro commerciale di Zumpano per almeno tre chilometri in direzione Castiglione Cosentino.