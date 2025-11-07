La perturbazione annunciata da diversi giorni ha raggiunto la Sardegna e la Sicilia e si dirige molto velocemente verso il territorio Cosentino. Nelle prossime ore infatti le prime piogge vedranno interessare le aree Tirreniche del territorio per poi raggiungere l’intera area compresa quella interna e Jonica con possibili piogge e temporali di moderata/forte intensità.

In concomitanza con l’arrivo dei fenomeni instabili è atteso anche un generale rinforzo dei venti dapprima dai quadranti sudoccidentali per poi spirare da ovest. Ricordiamo inoltre che è in vigore un messaggio di allerta meteo di livello giallo su tutta la Calabria per fenomeni localmente di forte intensità.