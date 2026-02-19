Il traffico è attualmente deviato per la Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro, e non sono noti né la durata dei lavori né i motivi dei rilievi. Tuttavia, è esclusa, al momento, la presenza di una frana o di uno smottamento
Pochi minuti fa, gli agenti della Polizia locale, una pattuglia di carabinieri e gli operai Anas hanno provveduto a chiudere temporaneamente la Ss18 a Scalea, al confine con Santa Maria del Cedro, nel tratto che va dall’incrocio per Marcellina fino alla stazione di servizio Esso. Da quanto si apprende, la chiusura dei 700 metri di arteria stradale si renderebbe necessaria per consentire agli incaricati di effettuare dei rilievi stradali in tutta sicurezza.
