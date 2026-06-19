Una denuncia querela per interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità dopo settimane di continui disservizi della rete internet e telefonica che hanno messo in difficoltà cittadini, imprese, scuole, uffici pubblici e strutture sanitarie. È l'iniziativa assunta dal sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, che si è rivolto alla Stazione dei Carabinieri per chiedere accertamenti sulla situazione che da tempo interessa il comune arbëreshe.

A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale attraverso un comunicato ufficiale nel quale si sottolinea come le interruzioni della linea internet e del servizio telefonico si siano verificate con cadenza quasi settimanale, provocando pesanti conseguenze sull'intero territorio.

«Di fronte ai continui disservizi della rete internet e telefonica che, a cadenza quasi settimanale da diverso tempo ormai, stanno causando gravi difficoltà a cittadini, attività economiche, uffici pubblici e servizi essenziali, il sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, ha presentato formale denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri», si legge in un post diffuso dal Comune.

L'amministrazione evidenzia di aver deciso di «attivare tutti gli strumenti previsti dalla legge» affinché una situazione ritenuta non più tollerabile venga affrontata nelle sedi competenti. Secondo il Comune, infatti, i continui malfunzionamenti non possono essere considerati un semplice disagio ordinario né un evento inevitabile.

Le interruzioni segnalate dal Comune

Nella denuncia querela il sindaco Ferraro ricostruisce nel dettaglio gli episodi verificatisi nelle ultime settimane. In particolare vengono indicate le giornate del 4 giugno, del 9 giugno, del 18 giugno e del 19 giugno 2026, durante le quali si sono registrate interruzioni della linea internet con il conseguente isolamento telefonico degli uffici comunali.

Il primo disservizio è stato segnalato il 4 giugno alle ore 16.20 con apertura della pratica numero 1059523573. Un secondo guasto è stato comunicato il 9 giugno alle ore 10.15 con pratica numero 01060931048. L'ultima segnalazione riportata nell'atto risale invece al 19 giugno alle ore 9.32 con apertura della pratica numero 1061606550.

Secondo quanto denunciato dal primo cittadino, l'assenza della connessione internet ha impedito agli uffici comunali di svolgere regolarmente procedimenti amministrativi fondamentali, creando disagi anche ai cittadini che non hanno potuto ottenere certificati, documenti e altri servizi essenziali, oltre a incontrare difficoltà nel pagamento dei tributi comunali in scadenza.

Servizi pubblici e attività economiche paralizzati

Nel documento presentato ai Carabinieri il sindaco evidenzia come i problemi alla rete dati e alla linea telefonica abbiano avuto effetti ben più ampi rispetto al solo funzionamento del municipio. La denuncia richiama infatti le ripercussioni sui servizi di pubblica sicurezza, compresi Carabinieri e Polizia locale, sui servizi bancari e postali, sulla Casa della Salute e su due strutture sanitarie private presenti nel territorio.

Tra i soggetti coinvolti vengono indicati anche gli istituti scolastici impegnati negli esami di Stato - Ipsia, Liceo Scientifico e Scuola secondaria di primo grado - oltre agli esercizi commerciali, agli studi professionali, alle strutture ricettive, ai servizi turistici, alle aziende private e ai lavoratori in smart working.

Secondo quanto riportato nell'atto, l'interruzione della rete internet avrebbe determinato la sospensione del regolare funzionamento di numerosi servizi pubblici e privati, con conseguenti danni per l'intera comunità.

«Danni concreti alla collettività»

Nella denuncia querela viene sostenuto che la situazione abbia arrecato «danni concreti alla collettività, ai servizi della pubblica amministrazione, alle aziende private e alle attività lavorative presenti sul territorio comunale». Il sindaco Ferraro sottolinea inoltre come, alla data di presentazione dell'esposto, il Comune non fosse ancora in grado di utilizzare il software gestionale dell'Ente proprio a causa della mancata erogazione della linea internet. Una circostanza che ha impedito perfino la protocollazione della stessa denuncia querela.

Con l'atto depositato presso la Stazione dei Carabinieri, l'amministrazione comunale chiede quindi che vengano accertate le responsabilità relative ai ripetuti disservizi che, secondo quanto denunciato, hanno interessato l'intero territorio di Lungro e compromesso il funzionamento di servizi di pubblica necessità.