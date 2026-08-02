Attimi di paura sul litorale ionico. La turista non si è sentita bene mentre si trovava in acqua dopo essere stata. Decisivo l'intervento dei presenti e del personale sanitario.

Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri ai Laghi di Sibari, dove una donna è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua per fare il bagno, rischiando di annegare.

L'allarme è scattato immediatamente quando alcuni bagnanti si sono accorti che la donna era in evidente difficoltà. Senza perdere tempo, diverse persone presenti sul litorale si sono tuffate per raggiungerla, riuscendo a riportarla sulla battigia e a prestarle i primi soccorsi, mentre veniva richiesto l'intervento del servizio di emergenza.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso i sensi a causa di un malore improvviso. Una situazione che, senza il tempestivo intervento dei presenti, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Sul posto è giunto in pochi minuti l'equipaggio della PET di Cassano, che ha preso in carico la paziente. Dopo una prima valutazione clinica, i sanitari hanno riscontrato che la donna aveva già ripreso conoscenza ed era vigile e cosciente.

L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della prontezza di chi si trova sul posto e della rapidità dei soccorsi, elementi che in questa circostanza si sono rivelati determinanti per evitare conseguenze ben più gravi.