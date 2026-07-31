Andrea Greco lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari. La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Giorgia Greco nell’ambito del processo “Reset”.

All’imputato erano stati inflitti vent’anni di reclusione. Nel giudizio di secondo grado la difesa ha raggiunto un concordato sulla pena, ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale, nella misura di 13 anni e sei mesi.

Sulla richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva aveva espresso parere favorevole anche la Procura generale.

Secondo la Corte, le esigenze cautelari risultano attenuate in considerazione dell’accordo sulla pena, del periodo di detenzione già trascorso e della collocazione del domicilio individuato per l’esecuzione della misura. L’abitazione si trova lontano dal territorio nel quale, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe operato il sodalizio contestato nel procedimento.

Gli arresti domiciliari sono subordinati all’applicazione del braccialetto elettronico. Greco non potrà comunicare con persone diverse da quelle che convivono con lui.

L’imputato è stato autorizzato a raggiungere il domicilio senza scorta, previo avviso all’autorità incaricata dei controlli.