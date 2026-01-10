Sulle cime del Pollino e della Sila la neve sta cadendo copiosa sopra i 1.000-1.200 metri. Scendendo di quota, piogge incessanti e vento forte stanno interessando i centri abitati più bassi

La Calabria è stretta in queste ore da un’ondata di maltempo che sta colpendo la regione con modalità differenti a seconda dell'altitudine. Mentre le vette più alte si tingono di bianco, le zone collinari e costiere devono fare i conti con piogge battenti e raffiche di vento gelido.

Situazioni critiche si registrano attualmente nel comuni di Morano Calabro e di Mormanno, in provincia di Cosenza, rispettivamente in Via Madonna della Sanità (loc. Terrarossa) e in contrada Massa. A causa delle forti raffiche di vento che sferzano l'area dalla mattinata, grossi alberi sono precipitati al suolo abbattendosi direttamente sui cavi della linea elettrica Enel trascinando i cavi a terra che, secondo le segnalazioni dei residenti, risulterebbero ancora sotto tensione.

Nonostante l'allerta sia stata prontamente lanciata e siano stati sia il Comune che i tecnici dell'Enel, la messa in sicurezza non è ancora stata completata. I residenti della zona segnalano con preoccupazione che ancora nessuna squadra di pronto intervento è giunta sul posto per rimuovere l'ostacolo e isolare la corrente. La raccomandazioni a tutti i cittadini è di prestare la massima attenzione evitando assolutamente di transitare o sostare nei pressi delle segnalazioni e non avvicinarsi ai cavi elettrici al suolo per nessun motivo, data l'altissima pericolosità della tensione elettrica ancora attiva.