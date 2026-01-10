Pioggia e vento causano emergenze diffuse: 31 interventi in corso e altri 60 in attesa in tutta la regione

L’ondata di maltempo in Calabria sta mettendo a dura prova il sistema dei soccorsi, con i Vigili del Fuoco impegnati su più fronti per far fronte alle criticità causate dalle avverse condizioni meteorologiche. L’aggiornamento delle ore 14.30 restituisce un quadro complesso, segnato da interventi continui e da una pressione operativa ancora elevata.

A livello regionale risultano 31 interventi di soccorso tecnico urgente attualmente in corso, mentre altri 60 sono in attesa di espletamento, a conferma di una situazione in evoluzione che coinvolge più territori. Le richieste riguardano principalmente danni causati dal vento e dalla pioggia, con problemi alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

Nel dettaglio, per il Comando provinciale di Cosenza, sono 13 gli interventi in atto e 20 quelli ancora da eseguire. Un dato che evidenzia come l’area cosentina sia tra le più colpite da questa fase di instabilità meteorologica.

Tra gli interventi più delicati, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, al chilometro 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, in direzione sud, verso Reggio Calabria. Qui un albero, abbattuto dal vento, si è riversato sulla carreggiata, rendendo necessario un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità e prevenire ulteriori rischi per gli automobilisti.