Il territorio Cosentino sta trascorrendo una settimana movimentata: questo perché, come già anticipato, diverse perturbazioni stanno raggiungendo la Regione con piogge sparse e venti localmente forti. Dopo quella di oggi infatti già nella notte una nuova perturbazione raggiungerà la Calabria Tirrenica apportando una nuova fase di maltempo: in particolare fino al pomeriggio di domani sono attese precipitazioni consistenti soprattutto lungo la fascia Tirrenica Cosentina e relative aree interne con piogge a tratti forti e temporalesche. Fenomeni che comunque raggiungeranno anche le aree Joniche anche se comunque saranno perlopiù deboli/moderate.

Ad accompagnare il maltempo però sarà un generale rinforzo dei venti: entro la mattinata di domani sono attesi venti localmente forti lungo le aree Tirreniche con possibili raffiche che potranno i 100-110 km/h. Di conseguenza tali raffiche causeranno un generale aumento del moto ondoso marino con possibili mareggiate lungo tutte le coste Tirreniche ma in particolare dove sono attese onde fino ai 3 m di altezza o localmente oltre.

In merito a tale previsione la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla per l'intero territorio regionale.