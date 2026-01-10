Controlli su strade e fiume Crati: massima prudenza e invito a limitare gli spostamenti non necessari.

Il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse ha reso necessario l’attivazione di un monitoraggio costante del territorio di Tarsia, con il coinvolgimento diretto della polizia locale e del personale incaricato. Una misura precauzionale adottata per prevenire situazioni di rischio legate alle forti piogge che stanno interessando l’area nelle ultime ore.

Tra le criticità attenzionate figura la SP 241, dove nelle scorse ore è stato richiesto l’intervento della Provincia a causa di un grosso masso che risultava in procinto di distaccarsi dalla parete rocciosa a ridosso della carreggiata. Una situazione potenzialmente pericolosa per la viabilità, affrontata tempestivamente per garantire le condizioni minime di sicurezza.

Parallelamente, l’attenzione è rivolta al fiume Crati, che a causa delle piogge intense risulta attualmente in piena. Al momento, spiegano dal Comune, non si registrano criticità, ma il livello del corso d’acqua viene costantemente controllato e continuerà a essere monitorato anche nelle prossime ore, in considerazione delle ulteriori precipitazioni previste.

Proprio alla luce delle previsioni meteo, che indicano nuove piogge fino alla serata, l’amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza e attenzione, raccomandando di evitare spostamenti se non realmente necessari. Un appello alla responsabilità, finalizzato a ridurre i rischi e consentire un più agevole intervento dei servizi di controllo e sicurezza sul territorio.