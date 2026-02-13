Da Cosenza a Tortora, la provincia cosentina è stata flagellata dal maltempo, con strade chiuse, frane e allagamenti che interessano numerosi comuni, dalla costa alle aree interne, tra cui Cetraro, Tortora, Cosenza, Domanico e Rovito. La Protezione Civile ha diramato un allerta arancione anche per oggi, confermando i timori per le precipitazioni intense e il rischio elevato di nuovi danni.

Critica la situazione a Santa Sofia d’Epiro, dove la zona industriale è stata travolta da un’«esondazione senza precedenti». Il sindaco Daniele Sisca ha lanciato un appello urgente: «Si attende ancora il picco della piena (del Crati ndr). Chi è in disponibilità di trattori si avvicini verso la zona industriale di Santa Sofia d’Epiro, possibilmente con rimorchi o pedane. C’è estrema ed urgente necessità di supportare le persone presenti».

Le immagini dalla zona mostrano strade interrotte, fango e detriti accumulati, con alcune aziende completamente isolate. La Protezione Civile e le autorità locali stanno organizzando interventi di soccorso e presidio del territorio, mentre si monitora costantemente il livello dei fiumi e dei torrenti che attraversano l’area.