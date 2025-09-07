L’Amministrazione Comunale di Mendicino informa i cittadini di Contrada Rosario che, visti i recenti disagi dovuti alle ultime rotture intervenute sulla linea Abatemarco, è stata effettuata a Sorical una richiesta urgente di aumento di erogazione idrica, con l’obiettivo di ristabilire un’erogazione regolare e continua.

Cronaca

Cosenza e dintorni senza acqua, la Sorical: «Nuova rottura nella notte» | VIDEO

Redazione
Cosenza e dintorni senza acqua, la Sorical: «Nuova rottura nella notte» | VIDEO

«Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione – dichiara il sindaco Irma Bucarelli sollecitando interventi immediati per garantire un servizio essenziale e tutelare il diritto dei cittadini all’accesso all’acqua. Confidiamo nella collaborazione di Sorical, che gestisce completamente l'erogazione idrica per la zona di contrada Rosario»