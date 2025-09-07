Dopo le rotture alle condotte di San Marco Argentano, continuano a verificarsi forti disagio soprattutto nella frazione di contrada Rosario. Il sindaco Irma Bucarelli: «Il diritto all’acqua dei cittadini dev’essere tutelato e garantito»
L’Amministrazione Comunale di Mendicino informa i cittadini di Contrada Rosario che, visti i recenti disagi dovuti alle ultime rotture intervenute sulla linea Abatemarco, è stata effettuata a Sorical una richiesta urgente di aumento di erogazione idrica, con l’obiettivo di ristabilire un’erogazione regolare e continua.
«Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione – dichiara il sindaco Irma Bucarelli sollecitando interventi immediati per garantire un servizio essenziale e tutelare il diritto dei cittadini all’accesso all’acqua. Confidiamo nella collaborazione di Sorical, che gestisce completamente l'erogazione idrica per la zona di contrada Rosario»