Il guasto si è verificato nella notte dopo poche ore dal riavvio a seguito di un altro intervento di riparazione in località Pezze di San Marco Argentano.
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Questa notte una nuova rottura ha interessato l’acquedotto Abatemarco (nel video la nuova rottura). Dalle ore 5 di questa mattina una squadra specializzata della Sorical sta intervenendo per la riparazione. Il guasto si è verificato nella notte dopo poche ore dal riavvio a seguito di un altro intervento di riparazione in località Pezze di San Marco Argentano. Si prevede che nel pomeriggio, a fine lavori e salvo imprevisti, l’acquedotto sarà riavviato. Diverse le lamentele dei cittadini sui social network provenienti dal capoluogo bruzio e dall’hinterland.