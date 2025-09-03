Questa notte una nuova rottura ha interessato l’acquedotto Abatemarco (nel video la nuova rottura). Dalle ore 5 di questa mattina una squadra specializzata della Sorical sta intervenendo per la riparazione. Il guasto si è verificato nella notte dopo poche ore dal riavvio a seguito di un altro intervento di riparazione in località Pezze di San Marco Argentano. Si prevede che nel pomeriggio, a fine lavori e salvo imprevisti, l’acquedotto sarà riavviato. Diverse le lamentele dei cittadini sui social network provenienti dal capoluogo bruzio e dall’hinterland.