Posizioni aperte in Puglia, Calabria e Marche per diplomati tra i 18 e i 29 anni

Nuove opportunità di lavoro arrivano da Trenitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha avviato le selezioni per aspiranti macchinisti nelle regioni Puglia, Calabria e Marche. Si tratta di una chance riservata a diplomati tra i 18 e i 29 anni, che verranno inseriti in un percorso formativo totalmente gratuito, al termine del quale è prevista l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

L’iniziativa rientra nel piano strategico FS 2025–2029, con cui il Gruppo Ferrovie dello Stato intende rafforzare il reclutamento di personale nelle proprie società.

Il ruolo del macchinista

Quella del macchinista è una figura chiave del sistema ferroviario. Oltre alla conduzione dei convogli, ha la responsabilità di garantire un servizio sicuro, puntuale e confortevole ai passeggeri. Rientra tra le sue mansioni la verifica delle condizioni del treno sia prima della partenza sia durante il viaggio, con la pronta segnalazione e gestione di eventuali criticità.

Requisiti richiesti

Le selezioni sono rivolte a giovani residenti nelle regioni interessate e in possesso di un diploma quinquennale in uno dei seguenti indirizzi:

manutenzione e assistenza tecnica;

elettronica ed elettrotecnica;

informatica e telecomunicazioni;

trasporti e logistica;

meccanica, meccatronica ed energia;

liceo scientifico (tradizionale, scienze applicate o sezione a indirizzo sportivo).

Come funziona la selezione

L’iter prevede test online e colloqui. L’esito positivo ha validità di 12 mesi dalla data di scadenza delle prove. L’inserimento avverrà in base alle esigenze aziendali, previo superamento della visita medica e verifica documentale.

Modalità di candidatura

Gli interessati possono candidarsi tramite la piattaforma dedicata alle selezioni del Gruppo FS Italiane, digitando la parola chiave “macchinista” nel motore di ricerca degli annunci. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 12 settembre 2025. Dopo questa data sarà necessario attendere le successive riaperture della selezione, che avvengono periodicamente nel corso dell’anno.

Trenitalia e il piano di crescita

Trenitalia, società del Gruppo FS, continua a investire su innovazione, sostenibilità e modernizzazione dei servizi di trasporto, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di mobilità in Italia e in Europa. Le nuove assunzioni di macchinisti si inseriscono in questa strategia di sviluppo e crescita occupazionale.