Torano Scalo al primo posto con 41,1°C, seguito da Bisignano con 40,8°C e Cariati con 40,2°C. Quasi tutta la provincia di Cosenza è stata interessata da temperature prossime ai 40 gradi. Dopo una breve tregua, il caldo potrebbe intensificarsi nuovamente nei prossimi giorni

La prima fase dell'ondata di calore ha investito con forza la Calabria, con l'aria rovente proveniente dal Nord Africa che ha fatto schizzare verso l'alto le temperature. A pagare il prezzo maggiore sono state soprattutto le aree interne della provincia di Cosenza, dove si sono registrati alcuni dei valori più alti dell'intera regione.

A guidare la classifica è Torano Scalo, nel territorio cosentino, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto 41,1°C. Subito dietro c'è Bisignano, con 40,8°C, mentre Cariati ha toccato i 40,2°C.

Tutti i principali valori nel Cosentino

Tra i comuni e le località della provincia di Cosenza che hanno fatto registrare le temperature più elevate figurano:

Torano Scalo – 41,1°C

Bisignano – 40,8°C

Cariati – 40,2°C

Cosenza – 39,8°C

Camerata – 39,7°C

Castrovillari – 39,6°C

Corigliano Calabro – 39,5°C

Lattarico – 39,3°C

Sansosti – 38,7°C

Cropalati – 38,6°C

Nell'elenco diffuso non è invece indicato il valore raggiunto da Roseto Capo Spulico, nonostante la località sia compresa tra quelle monitorate.

Il dato di Torano Scalo è particolarmente significativo: il Cosentino si conferma ancora una volta una delle aree della Calabria maggiormente esposte alle temperature estreme. Anche nelle precedenti ondate di calore del 2026, infatti, Torano Castello, Zumpano, Bisignano e altri centri dell'entroterra cosentino avevano raggiunto valori prossimi o superiori ai 40°C.

Oggi qualche grado in meno, poi nuovo assalto del caldo

Dopo la giornata rovente, è attesa una lieve flessione delle temperature, con valori in diminuzione di circa 3-4 gradi. Si tratterà però, secondo le previsioni riportate, soltanto di una pausa temporanea.

Tra giovedì e sabato è infatti previsto il possibile picco dell'attuale ondata di calore, con temperature nuovamente diffuse oltre i 38-40°C e la possibilità di raggiungere 43-44°C nelle aree interne.

Il Cosentino sarà dunque ancora una volta tra i territori da tenere maggiormente sotto osservazione, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, dove l'effetto dell'aria africana potrebbe spingere i termometri verso valori eccezionali.