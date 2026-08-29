Temperature elevate sulla fascia ionica e forte afa sul Tirreno. Nel Cosentino interno sono attesi i valori più alti

Dopo una giornata di ieri con caldo record e temperature oltre i 40°C su quasi tutta la Calabria, ecco che nella giornata di oggi ci aspettiamo una nuova giornata rovente.

L’alito caldo dell’anticiclone africano continua ad interessare la nostra Regione apportando temperature molto elevate per il periodo e oltre 10°C al di sopra delle medie stagionali. Sono previsti valori sui 37-40°C lungo tutta la fascia Jonica della Regione ma con umidità elevata e con picchi fino ai 42-43°C nelle aree più interne specie del Cosentino.

Sulla fascia Jonica invece assisteremo ad un lieve calo termico con temperature intorno ai 33-34°C ma qui il tasso di umidità sarà alle stelle e con sensazione di calore molto accentuata. Il tutto sarà accompagnato da tempo stabile ma con cieli che si manterranno a tratti parzialmente nuvolosi o nuvolosi ma senza rischio di nessun tipo di precipitazioni.

Livelli di Allerta e Disagio climatico

Disposizioni e Raccomandazioni

Tutela dei Lavoratori

Nelle aree identificate con bollino Rosso e Arancione, si richiama l'applicazione dell'Ordinanza Regionale che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile all'aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00

Orari a rischio

Evita di uscire o fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).

Abbigliamento

Indossa abiti leggeri, ampi, di colore chiaro e in fibre naturali (cotone, lino). Proteggi la testa con un cappello e indossa occhiali da sole.

Protezione solare