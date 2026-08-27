Una persona è morta in un incidente avvenuto sulla strada statale 616 “Di Pedivigliano”, in provincia di Cosenza. Il tratto interessato, in corrispondenza del chilometro 3,500 nel territorio comunale di Pedivigliano, è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni disponibili, un veicolo ha impattato contro la barriera stradale. Le cause dell’uscita di strada e la dinamica completa dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Non sono state comunicate l’identità, l’età o la provenienza della persona deceduta. Non risultano al momento informazioni sull’eventuale coinvolgimento di altri mezzi o persone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso del 118, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas. Le squadre stanno lavorando alla gestione dell’emergenza, allo svolgimento dei rilievi e alla messa in sicurezza della carreggiata.

La statale rimarrà chiusa per il tempo necessario a completare le operazioni e consentire il ripristino della circolazione.