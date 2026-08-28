La donna è deceduta il 27 agosto. Salma sequestrata; gli accertamenti chiariranno se fosse già iniziata la prestazione sanitaria

Una donna di 68 anni, A.C., è morta ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, all’interno di uno studio medico. Nella struttura un professionista aveva preso in locazione una stanza per effettuare prestazioni di ozonoterapia.

Il decesso sarebbe avvenuto in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Polizia e il medico legale.

Le circostanze della morte sono ancora da chiarire. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma, trasferita nell’obitorio di Rossano, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’esame autoptico.

Il personale presente nello studio viene ascoltato in queste ore presso il Commissariato di pubblica sicurezza come persona informata sui fatti. Gli accertamenti dovranno ricostruire quanto accaduto e verificare se la donna fosse sottoposta a una prestazione sanitaria al momento del malore.