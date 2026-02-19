Temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne della Regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi e l'intera giornata di domani

Dopo un clima quasi primaverile che ha interessato la giornata odierna, ecco che dalla serata un nuovo ciclone raggiungerà la Calabria apportando nuove piogge, temporali e forti raffiche di vento.

Il nuovo ciclone denominato "Pedro" causerà piogge e temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche e interne della Regione e in particolare su Cosentino, Lametino e Vibonese dove si potranno nuovamente superare localmente i 100 mm tra la serata di oggi e l'intera giornata di domani. Piogge che interesseranno anche alcune aree del versante Jonico tra cui il Catanzarese dove anche qui risulteranno a tratti intense.

Ancora una volta il ciclone Pedro causerà un nuovo rinforzo dei venti: già da stasera infatti e soprattutto nella mattinata di domani avremo raffiche di vento fino ai 70-80 km/h lungo tutte le aree Tirreniche e interne della Regione con possibili picchi più elevati lungo le aree Joniche del Catanzarese soggette a venti di caduta.

C'è però una buona notizia: il ciclone Pedro sarà l'ultima perturbazione che raggiungerà la Calabria. Dopo un lunghissimo periodo instabile durato oltre un mese, ecco che a partire dal weekend l'anticiclone tornerà a prendere possesso della Regione apportando tempo stabile almeno per tutta la settimana prossima.