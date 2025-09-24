Ad eseguire l’esame autoptico saranno i medici legali Silvio Berardo Cavalcanti, Vannio Vercillo e Bruno Amantea

Sono cinque i sanitari indagati per la morte di Guglielmo Gualtieri, il 40enne di Cosenza, deceduto venerdì scorso in una clinica privata cosentina situata all’uscita autostradale di Cosenza Sud.

La procura di Cosenza ha disposto, come anticipato, l’autopsia sul corpo del giovane cosentino, al fine di individuare le cause del decesso. Ad eseguire l’esame autoptico saranno i medici legali Silvio Berardo Cavalcanti, Vannio Vercillo e Bruno Amantea. I familiari di Guglielmo Gualtieri si sono affidati allo studio Giesse di Lamezia Terme.

Secondo quanto ricostruito, Guglielmo Gualtieri si trovava nella struttura ospedaliera privata per l’asportazione della colecisti. Un intervento chirurgico programmato. La vittima, a dire dei familiari e degli amici, godeva di ottima salute. Il decesso è avvenuto in sala operatoria prima di finire sotto i ferri. Le attenzioni investigative sono rivolte proprio a quelle fasi. Nel mirino anche le procedere sanitarie al fine della somministrazione dell’anestesia. Si ipotizza il reato di omicidio colposo (o colpa medica).