Sul posto i sanitari del locale 118 e della Croce Verde di Lattarico hanno provato a rianimare l’uomo, residente a Santa Maria del Cedro ma originario di Verbicaro

Non si placa neanche sul finire dell’estate la conta delle vittime sulle strade calabresi. Un 34enne è morto dopo un incidente fra un’auto e una moto in località La Bruca, a Scalea. L’uomo, originario di Verbicaro ma residente a Santa Maria del Cedro, è deceduto a seguito di un’incidente fra auto e moto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazioni effettuati prima dalla Croce Verde di Lattarico e poi del locale 118.

Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che stanno effettuando i rilievi e regolando il traffico.