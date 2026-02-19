I militari del Nucleo Carabinieri Parco di Morano Calabro hanno sequestrato nei giorni scorsi un motociclo da cross completamente privo di documentazione. L’intervento rientra in un’attività mirata di prevenzione e controllo condotta nelle aree protette e nelle zone rurali di Morano Calabro e Castrovillari, territori dove non di rado circolano mezzi fuoristrada utilizzati in maniera irregolare.

Durante uno dei controlli, i carabinieri hanno individuato un motociclista che percorreva una strada sterrata in località “Conca del Re”, nel comune di Castrovillari. Raggiunto e fermato, il conducente è stato sottoposto alle verifiche di rito. Dalle verifiche è emerso che il motociclo era sprovvisto della carta di circolazione, mai rilasciata.

I militari hanno quindi contestato la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada e proceduto al sequestro del mezzo ai fini della confisca.