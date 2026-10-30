La Polizia Locale intensifica i controlli nelle zone della movida. Verifiche su rumore, orari e somministrazione di alcol ai minori. Con Arpacal rilevati anche superamenti dei limiti acustici

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Rende nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali, con particolare attenzione a Quattromiglia e Commenda.

Gli interventi, guidati dal comandante Alfredo Corrado Ferraro e coordinati dai sottotenenti Gianluca Sarpa e Davide Caruso, rientrano nelle attività di sicurezza urbana e tutela degli spazi pubblici, con l’obiettivo di conciliare la vita notturna con il diritto al riposo dei residenti.

Controlli su rumore e orari

Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto del Regolamento di Sicurezza Urbana, con attenzione all’impatto acustico e agli orari di diffusione della musica.

Con il supporto tecnico di Arpacal, gli operatori hanno effettuato rilievi fonometrici che, secondo quanto riferisce l’amministrazione comunale, hanno evidenziato in alcuni casi il superamento dei limiti previsti dalla normativa.

I controlli hanno interessato anche il rispetto degli orari di apertura e delle prescrizioni per i pubblici esercizi.

Verifiche sulla vendita di alcol ai minori

Particolare attenzione è stata riservata anche al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Al termine degli accertamenti sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 2mila euro nei confronti delle attività risultate non conformi. L’attività rientra nel piano di controllo del territorio promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Sandro Principe.

La Polizia Locale ha annunciato che il monitoraggio delle aree della movida proseguirà anche nei prossimi giorni, con ulteriori verifiche finalizzate al rispetto delle regole e alla tutela della convivenza tra locali, frequentatori e residenti.