L’uomo ha perso il controllo del mezzo aziendale lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Lonato e Desenzano. Inutili i soccorsi: è deceduto sul colpo

Un tragico incidente stradale lungo l’autostrada A4 è costato la vita, martedì sera, a Franco Aieta, 68 anni, originario di Firmo (Cosenza). L’uomo stava percorrendo il tratto tra Lonato del Garda e il casello di Desenzano quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del furgone aziendale della Cipa Spa, impegnata nei lavori dei cantieri Tav del basso lago.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava Aieta avrebbe improvvisamente deviato verso destra, invaso la corsia d’emergenza e poi sfondato il guardrail, precipitando nella scarpata sottostante. Non risultano coinvolti altri veicoli. Resta da chiarire se all’origine ci sia stato un malore improvviso o un colpo di sonno.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Aieta non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo dall’abitacolo e rimesso in sicurezza l’area.

Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Verona Sud, che ha già concesso alla famiglia il nulla osta per le esequie. La moglie Beatrice e le figlie Erminia e Francesca, sconvolte dalla perdita improvvisa, raggiungeranno il Garda nelle prossime ore per il riconoscimento della salma e l’organizzazione dei funerali.