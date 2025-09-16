Luigi Berlingieri alias “Faccia di ghiaccio” ha cominciato a collaborare con la giustizia, l’ufficialità è arrivata durante il processo d’appello che lo vede imputato per l’omicidio di Luciano Martello

Luigi Berlingieri alias “Faccia di ghiaccio” è un nuovo collaboratore di giustizia. La circostanza è emersa nel processo d’appello dell’omicidio di Luciano Martello, vicenda risalente al 12 luglio del 2003 e per la quale l’imputato in primo grado era stato condannato all’ergastolo.

Berlingieri è un volto noto del clan dei nomadi di Cosenza, già condannato in passato per la sua partecipazione al duplice omicidio Chiodo-Tucci avvenuto in via Popilia il 9 novembre del 2000. A tirarlo in ballo nell’omicidio Martello erano collaboratori di giustizia come Franco Bruzzese e Daniele Lamanna.