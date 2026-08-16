La piccola era ricoverata nell’Azienda Dulbecco di Catanzaro: è stata trasferita al Gaslini per le cure grazie all’attività dell’Aeronautica militare

Nella giornata di ieri, 15 agosto, si è svolto il trasporto sanitario d'urgenza di una neonata di appena otto giorni, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro e bisognosa di essere trasferita nel più breve tempo possibile all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Lo riferisce un comunicato dell'Aeronautica militare.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L'attivazione è avvenuta su richiesta della prefettura di Catanzaro alla sala situazioni di vertice del comando squadra aerea di Milano dell'Aeronautica militare, che ha immediatamente interessato il 31mo Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate le procedure necessarie, il Gulfstream G650 è decollato dall'aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Genova, dove ha imbarcato un'équipe medica specializzata.

Il velivolo ha quindi raggiunto l'aeroporto di Lamezia Terme, dove la piccola paziente, proveniente dall'ospedale di Catanzaro, è stata imbarcata direttamente a bordo in incubatrice insieme al personale sanitario. Il G650 è quindi ripartito alla volta di Genova.

Dopo l'atterraggio, avvenuto nel primo pomeriggio, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasferimento della neonata all'Istituto Giannina Gaslini per il ricovero e le cure necessarie.