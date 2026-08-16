Martedì 18 agosto l’inaugurazione della nuova struttura comunale dedicata alla cultura e allo spettacolo. La cerimonia inizierà alle 19 con il taglio del nastro e la benedizione del parroco don Andrea Lirangi

Un nuovo spazio dedicato alla cultura, allo spettacolo e alla vita della comunità. È il Teatro Tenda comunale di Luzzi, che sarà inaugurato martedì 18 agosto 2026, alle ore 19, con una cerimonia che unirà l’apertura della nuova struttura a un momento di memoria e riconoscimento.

L’Amministrazione comunale ha infatti scelto di intitolare il Teatro Tenda alla memoria del senatore Francesco Smurra, figura ricordata per il suo impegno e per il servizio alla comunità. Una scelta con la quale il Comune intende rendere omaggio a una persona che, come sottolineato dall’Amministrazione, ha rappresentato la comunità con «impegno, dedizione e spirito di servizio».

La cerimonia prenderà il via con il taglio del nastro, affidato al sindaco Umberto Federico, all’Amministrazione comunale e ai figli del senatore, Paolo e Giovanni Smurra.

A seguire è prevista la benedizione della struttura, impartita dal parroco don Andrea Lirangi. Ad accompagnare i diversi momenti dell'inaugurazione saranno le esecuzioni della Banda Musicale “G. Verdi” di Luzzi, che contribuirà a scandire una serata pensata come momento di festa per l'intera comunità.

L'inaugurazione del Teatro Tenda rappresenta così un nuovo tassello per la vita culturale e sociale di Luzzi. La struttura nasce infatti con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza un luogo destinato ad accogliere iniziative culturali, spettacoli e appuntamenti capaci di favorire la partecipazione e la condivisione.

La scelta di legare il nome del nuovo teatro alla memoria del senatore Francesco Smurra aggiunge alla cerimonia un significato particolare: l'apertura di un nuovo spazio pubblico diventa anche l'occasione per ricordare una figura legata alla storia della comunità e al suo percorso istituzionale.

L'appuntamento è dunque fissato per martedì 18 agosto, alle 19, per l'inaugurazione ufficiale del nuovo Teatro Tenda comunale di Luzzi e per la sua intitolazione al senatore Francesco Smurra.