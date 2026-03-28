Dopo la tragedia che ha colpito ieri pomeriggio la cittadina altotirrenica, il sindaco Achille Ordine in serata ha pubblicato una lettera sulla pagina ufficiale dell’ente per esprimere il dolore e l’angoscia che sta vivendo l’intera comunità. Poi ha annunciato che nel giorno del funerale sarà disposto il lutto cittadino

Un aquilone con i colori dell’arcobaleno che vola verso un cielo pieno di nuvole e un fiocchetto nero in segno di lutto. Il Comune di Diamante ha scelto di allegare questa immagine alla lettera che ieri sera il sindaco Achille Ordine, a nome di tutta l’amministrazione, ha scritto alla cittadinanza per esprimere i sentimenti di dolore e sgomento per la tragedia del piccolo Gabriel. Il bimbo, nato soltanto soli dieci giorni fa da una giovane coppia del posto, è morto ieri pomeriggio per un arresto cardiaco, lasciando un’intera comunità sotto shock.

Intanto, la procura di Paola ha aperto un’inchiesta per tentare di risalire all’origine del malore fatale.

La missiva

«Ci sono dolori che non hanno nome, ferite che attraversano il cuore e lo lasciano sospeso, incapace di trovare un senso, una spiegazione, un perché – si legge sulla pagine Facebbok del Comune di Diamante -. Oggi Diamante si spegne in un silenzio profondo e carico di lacrime.

Piange il piccolo Gabriel, un’anima pura volata via dopo appena dieci giorni di vita. Dieci giorni appena, il tempo fragile di un sogno appena sussurrato, di un amore immenso nato già infinito, di una luce che avrebbe dovuto illuminare anni, sorrisi, futuro.

È un vuoto che pesa come un macigno. Un bimbo strappato troppo presto alle carezze della sua famiglia, ai battiti di cuori che avevano appena imparato a chiamarlo vita, speranza, amore. Un’assenza che lascia senza parole, che spezza il respiro, che rende tutto incredibilmente ingiusto.

E allora resta solo il silenzio. Un silenzio che unisce, che avvolge, che fa stringere ancora più forte una comunità intera attorno a chi oggi vive il dolore più grande. Con rispetto, con delicatezza, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore profondamente segnato.

Diamante si ferma. Si raccoglie. Si stringe in un abbraccio collettivo, sincero, infinito.

A te, piccolo Gabriel, il pensiero più tenero, come una carezza che arriva fin lassù.

Alla tua famiglia, l’abbraccio più forte, quello che non lascia soli, quello che prova a condividere un dolore così immenso.

In occasione del funerale – csi legge in ultimo – sarà proclamato il lutto cittadino, perché oggi non è solo una famiglia a piangere, ma un’intera comunità».