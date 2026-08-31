A pochi giorni dall’omicidio che ha scosso il territorio di Lauropoli, a Cassano, la comunità si ritrova unita nel dolore mentre gli inquirenti cercano di far luce su quanto accaduto. Venerdì mattina, in un momento di apparente normalità presso un magazzino di via Pola, la vita di Giuseppe Scorza, 36 anni, è stata spezzata dall'azione violenta di due individui che, a bordo di una moto e a volto coperto, hanno aperto il fuoco dall'esterno dell'edificio. Nell’agguato è rimasto gravemente ferito anche il cinquantenne incensurato Renato Elia, attualmente ricoverato in ospedale.

Di fronte a un atto di tale efferatezza, che calpesta ogni valore di convivenza civile e ferisce profondamente il tessuto sociale cittadino, le forze dell'ordine e la magistratura proseguono senza sosta gli accertamenti, avvalendosi anche dei filmati dei sistemi di videosorveglianza per individuare i responsabili di una ferita così grave e inaccettabile per l'intero territorio.

In questo clima di sconcerto e ferma riprovazione per la cieca violenza che ha sconvolto la cittadinanza, prevale ora il momento del silenzio e del raccoglimento attorno ai familiari della vittima. Domani, martedì 1 settembre, intorno alle 10:30 la salma di Giuseppe Scorza raggiungerà l’obitorio del cimitero di Cassano all’Ionio ove sarà allestita la camera ardente mentre alle 17:00 saranno officiate le esequie di nella Chiesa di Santa Maria di Loreto a Cassano centro, dove la comunità si stringerà alla famiglia per l'ultimo e definitivo saluto al congiunto.